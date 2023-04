Otis Redding III.: Der Musiker stirbt mit 59 Jahren

Otis Redding III. ist tot. Der Musiker stirbt mit nur 59 Jahren nach jahrelanger Krankheit, das verkündete seine Schwester auf Facebook: "Schweren Herzens bestätigt die Familie von Otis Redding III, dass er gestern Abend im Atrium Health Navicent in Macon, Georgia, seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat", heißt es in der Todesanzeige. "Otis war 59 Jahre alt. Bitte schließen Sie unsere Familie in dieser Zeit in Ihre Gebete ein und respektieren Sie bitte unsere Privatsphäre, während wir diesen großen Verlust verarbeiten", schrieb sie weiter.

Otis Redding III. trat als Musiker in die Fußstapfen seines gleichnamigen Vaters und veröffentlichte in seiner Karriere sechs Studioalben. Sein Vater, der 1967 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, war ebenfalls Musiker und galt als King of Soul.