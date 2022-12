Otto Waalkes: Heimliche Liebe in den USA

"Ich habe in den USA jemanden kennengelernt, eine indische IT-Spezialistin", erzählt der Komiker. "Sie hatte so wenig Ahnung davon, wer ich bin und was ich in Deutschland mache, wie ich umgekehrt von IT und ihrem Leben in Indien. Das war sehr angenehm."

Leider sei aber nicht mehr daraus geworden, so Otto. "Sie stammt aus einer sehr vornehmen Familie, ihr Vater ist so etwas wie ein Maharadscha. Und Maharadschas mögen wohl keine ostfriesischen Komiker. Oder vielleicht hatte er sie schon einem anderen Radscha versprochen."

Auch interessant