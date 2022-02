Otto Waalkes: Traurige Neuigkeiten! Er bestätigt sein Bühnen-Aus

"Bei Regen und Schnee geh' ich gern auf Tournee. Aber dieses Jahr geht's leider nicht" heißt es unter anderem in sein Lied. Die Enttäuschung über das Bühnen-Aus ist ihm jedoch trotzdem anzusehen. Jedoch schaut er positiv in die Zukunft und hofft, dass er und seine Anhänger schon bald wieder zusammen singen können. Damit haben seine Fans ja bereits eine Grund zur Vorfreude auf das nächste Jahr, denn eins ist klar, so schnell wird Otto die Gitarre nicht aus der Hand legen.

Ob sich Fans auch weiterhin über neue Folgen mit dem Bergdoktor Hans Sigl freuen dürfen? Mehr dazu im Video: