Otto Waalkes: Jetzt redet er über seine größte Leidenschaft

Ist ein Otto-Bild eine ähnlich gute Geldanlage wie ein Van Gogh oder ein Picasso?

Das weiß ich nicht. Ich kann meine Bilder nicht bezahlen – aber ich muss sie ja auch nicht kaufen. Teure Bilder sind weder besser noch schlechter. Sie kosten einfach nur mehr Geld.

Können Sie eigentlich gut stillstehen und sich konzentrieren beim Malen, wo Sie sonst doch gerne über die Bühne toben?

Beim Malen ist mein Geist stark beansprucht, ohne dass ich dabei den Körper strapaziere. Das funktioniert sehr gut! Ich bin hellwach dabei und arbeite absolut präzise. Malen ist echter Leistungssport! Ich schwitze wie verrückt, bin völlig fertig und muss direkt unter die Dusche. Aber nach der Dusche kann es auch gleich wieder weitergehen. Malen ist also fast so anstrengend wie ein Konzert zu spielen? Ja. Weil aber der Körper nicht so intensiv beansprucht wird wie auf der Bühne, lässt es sich über einen längeren Zeitraum durchhalten.

Spüren Sie, dass Sie mit zunehmendem Alter ruhiger werden und weniger umtriebig sind als früher?

Ich hatte vor, mich in diesem Sommer langsam zur Ruhe zu setzen – doch die Betonung liegt auf "langsam". Zuvor musste ich schnell noch den "Friesenjung" auf Platz 1 der Charts pushen, das Kunstbuch auf Platz 3 der Sachbuch-Bestenliste heben und eine Ausstellung meiner Kunst im Buchheim-Museum am Starnberger See eröffnen.

Sie hatten aufgrund von Corona viel Pech mit Ihrer Tour. Ist das Thema Tournee jetzt endgültig vom Tisch?

Endgültig ist bei mir selten etwas. Aber die Veranstalter erzählen mir, es sei nach Corona nicht einfacher geworden, auf Tour zu gehen. Alles Drum und Dran ist teurer geworden. Und ich schrecke vor hohen Eintrittspreisen ja selbst zurück.