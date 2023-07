Otto Waalkes: Zuckersüße Nachrichten kurz vor seinem 75. Geburtstag

Am 22. Juli feiert Otto Waalkes seinen 75. Geburtstag. Der Komiker, der in Emden das Licht der Welt erblickt hat, legt keinen Wert auf große Geburtstagspartys. Trotzdem macht er sich in diesem Jahr ein ganz besonderes Geschenk. Im "Bild"-Gespräch verrät er, dass er sich eine schöne Reise gönnen wird. Den genauen Ort will er allerdings nicht verraten!