Otto Waalkes: Überraschende Liebes-Beichte

Die Partnersuche gestaltet sich manchmal sehr schwierig - das hängt vor allem auch mit dem Job zusammen. "Eine Partnerin auf Augenhöhe zu finden, sollte für mich kein Problem sein – so groß bin ich ja nicht. Aber in meinem Job gibt es ein Problem: Du bist ständig unterwegs, nie zu Hause. Wenn sich eine Partnerin gerade an dich gewöhnt hat – bist du schon wieder weg. Und so fängst du jedes Mal wieder bei Null an", erzählt Otto Waalkes in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung.