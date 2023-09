Ozzy Osbourne: Traurige Neuigkeiten! "Ich kann das nicht mehr"

Ozzy Osbourne hat in der neuesten Folge des Podcasts "The Osbournes" im Gespräch mit Sohn Jack Osbourne offenbart, dass er eine "letzte Operation an meinem Hals" habe und dies seine letzte OP sein werde, "weil ich das nicht mehr kann", erklärte er. "Egal, wie es ausgeht, ich mache es nicht mehr. Ich kann einfach nicht." Mittlerweile sei der Gang ins Krankenhaus für ihn, "als würde man zum Haareschneiden gehen", scherzte der Musiker und gab ein Update zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand.

"Meine Füße fühlen sich an, als wären Ziegelsteine an ihnen befestigt, wenn ich gehe", berichtete er. "Ich bin heute zum ersten Mal seit einer Weile die Treppe hoch- und runtergelaufen, und meine Füße fühlen sich an, als hätte ich Taucherstiefel an, wenn ich laufe. Ich glaube, das sind die Nerven. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich einfach nur meinen Arsch hochkriegen und ein paar Mal um den Block laufen." Wenn es um seine jüngsten gesundheitlichen Probleme geht, will der Metal-Star keine Schwäche zeigen und versicherte, dass "ich noch lange nicht am Ende bin".