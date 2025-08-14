Todesfälle 2025: Diese Stars sind bereits gestorben

Fünf Jahrzehnte lang prägte Hans Peter Korff die deutsche TV-Landschaft. Nachdem er seine Schauspielkarriere im Theater begonnen hatte, machte er sich mit Serien wie "Neues aus Uhlenbusch" und "Diese Drombuschs" einen Namen beim Fernsehpublikum. Obwohl der ZDF-Star auch in den letzten Jahren seines Lebens noch sehr gefragt war, übernahm er kaum noch Rollen. Am 9. März starb Korff in seiner Heimatstadt Hamburg.