P. Diddy von Assistentin schwer belastet – plötzlich geht es um Mordpläne

Doch die 46-Jährige berichtet weiter. Von einem Tag, an dem Diddy mit geladener Waffe vor ihr stand und drohte: "Zieh dich an, wir fahren jetzt los und bringen Mescudi um." Gemeint war Rapper Kid Cudi. Offenbar habe Diddy kurz zuvor von der Affäre zwischen Cudi und seiner damaligen Freundin Cassie Ventura (38) erfahren. Also fuhren sie zu dem Haus, Clark wartete im Auto. Dieser Vorfall stellt einen zentralen Punkt der Anklage dar.