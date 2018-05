Palina Rojinski: Nackt-Video sorgt für Wirbel!

Keine Frage, Palina Rojinski gehört zu den schönsten Frauen, die es im deutschen TV zu sehen gibt. Sie ist nicht nur hübsch und hat wunderschöne Kurven - der Rotschopf ist auch noch lustig und super schlagfertig! Da wundert es nicht, dass die Moderatorin vor allem die Herzen der Männer höher schlagen lässt…

Palina Rojinski: Trennung von Freund Joachim?

Palina Rojinski zeigt viel Haut

Die Berlinerin weiß nämlich nicht nur, wie sie ihr Mundwerk perfekt einsetzen kann, sondern auch ihren Körper. Besonders auf dem Instagram-Account zeigt sich Palina Rojinski gerne mal halb nackt im Bikini oder sexy Badeanzug. Doch so freizügig und nackt sich die 33-Jährige in den sozialen Netzwerken präsentiert, der TV-Star war nicht immer so selbstbewusst, wenn es um ihren Körper ging. "Als Teenie wollte ich auch gerne so eine superschlanke Modelfrau sein mit kleinen Brüsten, die alles tragen kann und immer cool aussieht. Es war ein Prozess zu verstehen, dass ich das nicht bin und auch nie sein werde. Als ich dann im Fernsehen anfing bei MTV Home habe ich gemerkt, dass mein Aussehen für andere wirklich ein Thema ist. Ich habe dann viele Angebote bekommen die eher in Richtung "Trash" gingen und bei denen ich außer meiner Oberweite, die ich auch bitteschön gut in Szene setzen soll, nicht viel beizutragen gehabt hätte", verriet sie einst in einem Interview.

Mittlerweile hat Palina Rojinski ihren Körper aber akzeptiert – und dieses Selbstbewusstsein dürfen auch alle sehen.

Palina Rojinski hat einen neuen TV-Job

Palina Rojinski: Nackt in der Wanne!

Für ein Video zur deutschen Bundestagswahl machte sich Palina Rojinski sogar ganz nackt! Für einen Spot liegt die Schauspielerin im Schaumbad und fordert die Follower auf, wählen zu gehen. Nackte Haut für einen guten Zweck sozusagen. Palina Rojinski ist eben nicht nur das hübsche Gesicht mit den tollen Kurven. Sie hat auch Köpfchen und setzt das gezielt ein.

Für den ProSieben-Star gibt es aber auch Grenzen. Zwar hat Palina zwar eine kleine Rolle im Erotik-Kurzfilm "Hotel Desire" gespielt, aber komplett nackt werden die Fans sie nie zu Gesicht bekommen. "Nie im Leben. In meinen Albträumen habe ich entweder irgendeinen Moderationstext vergessen oder stehe nackt vor dem Brandenburger Tor. Ich würde mich nie öffentlich ausziehen", verrät die Rothaarige offen.

Palina Rojinski: Vergeben?

Doch auch wenn die Männer – verständlicherweise – bei dem Anblick von Palina Rojinski mächtig ins Schwärmen kommen. Chancen haben sie wohl keine bei der hübschen Deutschrussin. Zwar hat sie sich 2017 laut Medienberichten von ihrem langjährigen Freund Joachim Bosse getrennt haben. Doch Gerüchten zufolge, soll sie auch schon mit einem neuen Mann gesichtet worden sein.