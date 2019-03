Palina Rojinski ungeschminkt: So hübsch ist der TV-Star ohne Make-up

Manchmal präsentiert sie sich trotzdem nahezu ungeschminkt. Und das kann sich absolut sehen lassen!

Palina Rojinski zeigt sich nahezu ungeschminkt

Bei heißen Temperaturen hat wohl niemand Lust, sich aufwendig zu schminken - so ist das auch bei Moderatorin . Macht aber nichts: Die 33-Jährige ist auch ohne Make-up wunderschön!

Das beweist der Rotschopf immer wieder auf seinem -Profil: Mit wilder Frisur und rot geblümtem Top schaut Palina auf einem Foto in die Kamera. Bis auf ein wenig Wimperntusche ist sie komplett ungeschminkt.

Ein Fan über Palina Rojinski: "Natürlich schön"

Ihren Fans gefällt's: "Wundervolle Augen", kommentiert einer. "Natürlich schön", lobt sie ein weiterer für dieses ehrliche ungeschminkte Foto.

Busen-Hammer! Palina Rojinski zerstört mit ihren Brüsten das Internet!

Und das ist nicht das einzige. Bereits zuvor zeigte Palina Rojinski sich häufig natürlich. Egal, ob beim Sonnen-Spaziergang oder bei einem entspannten Abend mit Freunden - Palina Rojinski kann sich überall auch ungeschminkt sehen lassen.

haarige Sonnenbrile #restingMuskelkaterface Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am Apr 11, 2018 um 2:27 PDT

Palina Rojinski: "Wir sind dann mal Sprossen züchten"

Ein besonders schöner Schnappschuss der 33-Jährigen stammt sogar schon aus dem Jahr 2013. Damals ließ Palina Rojinski sogar die Wimperntusche weg. Das Bild stammt aus ihrem damaligen Türkei-Urlaub mit einer Freundin. Dazu schrieb die hübsche Roothaarige bei Instagram: "Wir sind dann mal Sprossen züchten. Haha."

Palina Rojinski wünscht sich Kinder

Und tatsächlich: Palina Rojinskis Sommersprossen sind auf dem Foto nicht zu übersehen. Schnell wird klar: Die 33-Jährige hat es gar nicht nötig, sich ihre Sommersprossen wegzuschminken. Sie ist einfach eine natürliche Schönheit!

In ihrem Job muss sie dennoch Make-up tragen

Palina Ronjinski zeigt sich im Türkei-Urlaub 2013 ungeschminkt. Instagram

Schade, dass sie diese in ihrem Job als Moderatorin viel zu selten zeigen kann. Während andere ihrer Kolleginnen sicherlich glücklich sind, sich hinter ihrer Maske aus Make-up und Highlighter verstecken zu dürfen, hat Palina Rojinski das einfach nicht nötig!

Bieder statt bunt: Palina Rojinski hat einen neuen Look

Auf den ungeschminkten Fotos, die man im Netz von ihr findet, sieht es sogar so aus als würde Palina sich ungeschminkt wirklich ganz besonders wohl fühlen. Sie strahlt eine Art Leichtigkeit aus und überstrahlt damit einfach alles.

Palina Rojonski berichtet von der WM

Das Besondere an Palina Rojinski: Selbst, wenn sie geschminkt ist schafft sie es, immer noch einen Teil ihrer Natürlichkeit beizubehalten. Kein Wunder, dass die Moderatorin sich so einen nach dem anderen Job angelt. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 berichtet Palina aus ihrem Geburtsland. Fängt die Stimmung in Russland während der WM ein und lädt den Zuschauer dazu ein, Land und Leute an ihrer Seite hautnah mitzuerleben.

Ihre -Karriere gestartet hat Palina Rojinski 2009. Der Musiksender "MTV" engagierte sie damals als Co-Moderatorin für das Format "MTV Home". Dort arbeitete sie gemeinsam mit , denen sie auch in ihrem späteren Berufsleben immer wieder begegnen sollte. Egal, ob mit oder ohne Make-up - ihre natürliche Art verlor Palina Rojinski während all der Jahre nicht.

Das könnte dich auch interessieren: