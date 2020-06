Palina Rojinski: Hat sie einen Freund oder ist sie Single?

Rote Locken, ein Wahnsinnsdekolleté gepaart mit jeder Menge Humor, Moderatorin Palina Rojinski bringt das volle Paket mit. Die gebürtige Russin aus St. Petersburg zählt zu den begehrtesten Single-Frauen Deutschlands. Kein Wunder also, dass sich in ihrer Vita einige Männer die Klinke gaben. Sechs Jahre war Palina Rojinski mit ihrem Freund Jean-Christoph Ritter, besser bekannt als Rapper Schowi in der Hip-Hop-Band „Massive Töne“, glücklich, doch 2013 trennten sich die beiden Stars. Lange blieb die rothaarige Schönheit natürlich nicht Single, denn der nächste Kandidat stand schon vor der Tür. Auf einem zuckersüßen Pärchenfoto präsentierte Palina Rojinski 2015 ihren neuen Freund Joachim Bosse. Das junge Glück mit dem Geschäftsführer der Werbeagentur DOJO hielt immerhin bis 2017 an. Doch seit der Trennung ist es auffällig ruhig geworden um das Liebesleben der fleißigen Moderatorin. Einzig Gerüchte um einen heißen Flirt mit dem Wiener Rapper Yung Hurn halten sich hartnäckig. Ob Freundschaft oder Liebe, auf Instagram tauchen immer wieder gemeinsame Bilder der beiden Turteltauben auf.