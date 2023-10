Panagiota Petridou: Juhu, Baby Nummer 2!

Obwohl Panagiota schon seit 10 Jahren mit ihrem Freund zusammen ist, sind sie nicht verheiratet. Und das wird wohl auch erstmal so bleiben. "Wir haben mal darüber nachgedacht, es dann aber wieder verschoben und gesagt, wir machen es im nächsten Jahr. Und dann haben wir es wieder nicht gemacht. Ich bin jetzt auch nicht die Romantischste, ich sehe mich nicht in einem weißen Kleid weinend in der Kirche stehen."