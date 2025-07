Tim Oliver Schultz packt über Til Schweiger aus - "Es tat mir wahnsinnig leid.."

Wie jemand eine Situation wahrnimmt, ist immer individuell. Ich möchte darum auch nichts herunterspielen. Ich für mich kann sagen: Ich hatte eine wunderschöne Zeit am Set. Aber manche haben die Dreharbeiten vielleicht anders erlebt. Was mit Til in der Öffentlichkeit passiert ist, war wahnsinnig hart, und es tat mir unfassbar leid. Ich kenne niemanden, der das Genre Film so sehr liebt wie er. Er atmet alles ein, lebt für den Film. Und dann zu lesen, dass Menschen Angst haben, an seinem Set zu sein oder mit ihm zu arbeiten – da wusste ich, dass es ihm damit ganz, ganz schlecht geht.