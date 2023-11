Panagiota Petridou: Mit diesen Aussagen macht sie sich keine Freunde

Bekannt wurde die Autofanatikerin Panagiota Petridou durch ihre eigene VOX-Sendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto". In dieser sucht sie nach Altautos, um diese zu schicken, neuen Schlitten aufzupolieren. Das gibt immer einen satten Gewinn. Autos sind die größte Leidenschaft der schlagfertigen Autohändlerin. Deshalb arbeitet die 44-Jährige neben ihrer erfolgreichen TV-Show auch noch in dem Autohaus, bei dem sie vor 16 Jahren angefangen hat, Autos zu verkaufen. Autos sind ihr Hobby, deshalb kommen diese im privaten Haushalt auch nicht zu kurz. "Mein Mann ist auch Autoverkäufer und auch autoaffin, und da gibt es natürlich viele Diskussionen. Und wir haben was Altes, was Schnelles, was Nützliches und was . . . (…) Was Umweltfreundliches - wir haben Elektroautos, wir haben Hybridautos, ja", so die Moderatorin über ihre zahlreichen Familienautos.