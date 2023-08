Panagiota Petridou: Süße Babynews von der 44-Jährigen

Im Februar 2022 kam Panagiotas erstes Kind auf die Welt. Obwohl sie voll und ganz in ihrer neuen Rolle aufgeht, hat sich die Moderatorin wieder ins Berufsleben gestürzt. Aktuell ist sie in der Sendung "Die Retourenjäger" zu sehen. Im Oktober beginnt ihre Tour "Wer bremst, verliert". Wie sie beides unter einen Hut bekommt? "Wenn man sein Kind von Anfang an überall mit hinschleppt wie ich. Das kommt mit auf Tour und Veranstaltungen. Es klappt super!", erzählt die Blondine im Interview mit "Bunte.de". "Am Anfang ist es ja so, dass ein Baby nur die Mama braucht. Wenn ich dann zwei Stunden auf die Bühne gehe, bin ich zwar zwei Stunden weg, aber den ganzen Tag bin ich mit meinem Kind zusammen."