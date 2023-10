Panagiota Petridou: Süße Details! Sie redet über Baby Nummer 2

Panagiota Petridou schwebt auf Wolke 7! Doch dafür ist nicht ihr Liebster, sondern ihr kleiner Sprössling verantwortlich. Im Interview mit "Schöne Woche" hat der TV-Star über das neue Leben als Mutter gesprochen: "Es ist ganz anders, viel wertvoller als vorher. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind so viel Erfüllung in mein Leben bringen kann. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich überhaupt ein Kind brauche, um glücklich zu sein." Ein ehrliches Geständnis! Denn wie die Moderatorin von "Biete Rostlaube, suche Traumauto" weiter ausplaudert, war der Nachwuchs nicht geplant: "Ich bin zwar schon seit fast zehn Jahren in einer Beziehung und wir haben auch immer mal wieder über ein Kind nachgedacht und auch darüber geredet, aber wir waren nie fokussiert darauf. Das ist einfach passiert."

Und dieser Zufall entpuppt sich nun als großes Glück. Gegenüber "Schöne Woche" erzählt die 44-Jährige: "Ich hatte nie diese innere Uhr oder diesen Wunsch, unbedingt Mama sein zu wollen. Aber jetzt, wo ich Mutter bin, frage ich mich, warum ich nicht schon vor 20 Jahren angefangen habe. Ich hätte gerne drei oder vier Kinder." Und dafür soll es nicht zu spät sein! Denn auf die Frage, ob es ein zweites Baby geben wird, antwortet Panagiota Petridou überraschend offen: "Ja, mit 44 wäre es auf jeden Fall noch so drin. Ich habe das Gefühl, dass die Frauen ihre Kinder heute oft später bekommen. Früher hat man ja auch jung geheiratet und dann Kinder bekommen, um abgesichert zu sein. Das ist heute ganz anders." Ein nachvollziehbarer Wunsch, denn das Mama-Sein ist ein unbeschreibliches Gefühl - das weiß nun auch Panagiota Petridou, wie sie gegenüber "Schöne Woche" verrät: "Das Schönste ist diese bedingungslose Liebe, die ich empfinde. Das habe ich noch nie so intensiv gespürt."