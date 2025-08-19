Paola Felix: Dieser Mann schenkt ihr jetzt Kraft!
Paola und Michael verbindet nicht nur eine tiefe Freundschaft, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft für die Musik ...
Paola Felix kann endlich wieder lachen.
© IMAGO / Stefan Schmidbauer
Was für eine schöne Wendung des Schicksals: Paola Felix (74) kann endlich wieder strahlen. Nach Jahren des Abschieds und der Trauer hat sie das Leben zurückgewonnen – mit neuer Kraft und neuem Glanz. Doch wer ist der Mann, der ihr dabei zur Seite steht?
Michael bringt sie zum Strahlen
Da stehen sie, Paola und ihr lieber Freund Michael von der Heide (53), noch ganz verzaubert vom Musical "Billy Elliot". Ein Abend voller Musik, Magie und Menschlichkeit – mitten in Zürich. Mit einem Lächeln auf den Lippen fährt Paola danach nach Hause. Ein Bild, das lange Zeit undenkbar war. Denn nach dem Tod ihres geliebten Ehemannes Kurt (†71) musste die Sängerin ihr Leben neu sortieren. "Ich habe mal in einem Lied gesungen ‚Die Seele muss wieder laufen lernen‘", erklärt sie. "Es war eine Umstellung, weil wir alles Hand in Hand gemacht haben."
Auch das Aus ihrer eigenen Modelinie "Paola!" traf sie hart – die Insolvenz des Versandhauses Klingel bedeutete das Ende ihres Modeprojekts. Doch in dieser schweren Zeit war Michael von der Heide stets an ihrer Seite. Er tröstete sie in dunklen Momenten, gab Halt – und vor allem: Er brachte das Lachen zurück. Für sie kann es keinen besseren Freund geben "Ich bin allein, aber nicht einsam", sagt Paola mit ehrlicher Wärme. "Ich bin eingebettet in Familie, in Geschwister und ganz liebe Freunde."
Einer dieser besonderen Menschen ist Michael. Der Schweizer Künstler war natürlich auch dabei, als sie im Frühsommer beim ESC auf der Bühne stand – mitten im Publikum, mit leuchtenden Augen. "Es war eine einmalige große Freude, bei diesem Anlass dabei zu sein", erinnert sich Paola an ihren gefeierten Auftritt. Und wie sagt man so schön? Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Bei Paola und Michael spürt man: Es stimmt.
Freizeitwoche