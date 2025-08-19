Paola Felix: Dieser Mann schenkt ihr jetzt Kraft!

Da stehen sie, Paola und ihr lieber Freund Michael von der Heide (53), noch ganz verzaubert vom Musical "Billy Elliot". Ein Abend voller Musik, Magie und Menschlichkeit – mitten in Zürich. Mit einem Lächeln auf den Lippen fährt Paola danach nach Hause. Ein Bild, das lange Zeit undenkbar war. Denn nach dem Tod ihres geliebten Ehemannes Kurt (†71) musste die Sängerin ihr Leben neu sortieren. "Ich habe mal in einem Lied gesungen ‚Die Seele muss wieder laufen lernen‘", erklärt sie. "Es war eine Umstellung, weil wir alles Hand in Hand gemacht haben."