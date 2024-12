Patrice Aminati: Update nach Kampf gegen den Krebs! So sieht ihr Alltag heute aus

Nachdem das Paar im August bekannt gab, dass Patrice nun metastasenfrei sei, meldet sich die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati jetzt persönlich zurück. Auf Instagram ließ Patrice ihre Follower nun wissen, dass es ihr gut geht. "Dass ich so lange nichts gepostet habe, liegt daran, dass ich so glücklich bin, wieder in den Alltag zurückkehren zu können".

Auf Instagram teilte sie außerdem einen süßen gemeinsamen Moment mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati. Auf dem Video ist die 29-Jährige mit ihrer Tochter während eines entspannten Schlitten-Ausflugs zu sehen. Kommentiert ist das Video mit den Worten: "Und das mit vollem Einsatz". Jetzt kann sich Patrice Aminati wieder voll und ganz dem Wichtigsten in ihrem Leben widmen: Ihrer kleinen Familie!