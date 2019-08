Patricia Blanco: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

schwebt im Liebes-Glück! Vor einigen Wochen ließ die Tochter von Roberto Blanco die Gefühls-Bombe via Instagram platzen und teilte eine Reihe von Bildern, die sie mit ihrem neuen Lover Andrea Ellermann zeigen. Wie glücklich Patricia jedoch wirklich ist, verrät sie nun in einer rührenden Liebes-Botschaft...

Patricia Blanco redet über ihre Gefühle

Wie Patricia nun gegenüber "Bild" berichtet, ist Andreas der Mann ihrer Träume. So erklärt sie: "Es ist für mich das erste Mal, dass ich so viel für einen Mann empfinde. Ich bin das erste Mal richtig verliebt. Es ist für mich ja auch bereits die zweite Lebenshälfte." Wow! Was für rührende Worte! Vor Andreas war Patricia mit Nico Gollnick liiert. Die Beziehung ging nach nur wenigen Monaten in die Brüche, sodass Patricia den Glauben an die große Liebe fast aufgegeben hätte...

Patricia hätte fast aufgehört zu suchen

"Hätte ich Andreas jetzt nicht kennengelernt, hätte ich die Suche nach meinem Traummann wohl aufgegeben", verrät Patricia weiter. Ein Glück somit, dass Andreas ihren Lebensweg gekreuzt hat. "Es passt einfach perfekt mit uns", schwärmt Patricia. Bleibt nur zu hoffen, dass Patricias Liebes-Glück noch lange anhält...

