Patricia Blanco: Liebes-Fake? Schwere Vorwürfe nach der zweiten Verlobung

Heftige Kritik an Patricia

Auf Instagram postet Patricia nun ein romantisches Video, auf dem zu sehen ist, wie Andreas ihr den zweiten Verlobungsring schenkt. Dabei gönnen die beiden sich auf einem Schiff Champagner und Kaviar. Doch der Clip kommt nicht bei allen Fans gut an. Viele werfen der Tochter von Roberto Blanco vor, ihren Verlobten nur auszunutzen, um sich ein schönes Leben zu ermöglichen:

"Die nutzt seine Gutmütigkeit dermaßen aus, das es beim Hinsehen wehtut. Richtig echte Freude sieht anders aus."

"Sie will nur das schöne Leben und nix dafür tun. Braucht sie ja auch nicht, er ist ja da und gibt ihr alles, was sie will. Wie naiv muss man sein, nicht zu merken, dass es ihr nur ums Geld geht?"

"So küsst man nicht, wenn man einen Antrag bekommt und man sich freut. So ein 'Abservierkuss' und schnell zum Ring, der Ring ist halt wichtiger. Unzufriedenheit lässt sich nicht mit Materialismus befriedigen, vielleicht für den Augenblick, aber nicht in der Tiefe. Andreas, ich glaube, dass du ein gutes Herz hast, kommst sehr authentisch rüber. Die Frau neben dir ist in ihrer Art und Weise nicht echt, alles Show."

Zu den Vorwürfen hat Patricia sich bisher nicht geäußert. Doch die Worte ihrer Fans dürften ihr das Herz brechen...