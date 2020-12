„Promis unter Palmen“: Enthüllt! Sind das die Kandidaten 2021?

Nicht zuletzt dank der Trinklust von Claudia Obert und der scharfen Zunge von Désirée Nick avancierte „Promis unter Palmen“ im Frühjahr 2020 zum absoluten Überraschungshit. Die beiden Luxusladys stritten, tranken und mobbten was das Zeug hält – vor den Augen eines wachsenden Millionenpublikums. 2021 schickt SAT.1 das erfolgreiche Trash-TV-Format in die Verlängerung. Ob auch die zweite Staffel in Thailand gedreht wird, kann der Sender bislang noch nicht offiziell bestätigen. Doch dafür ist eine Liste der Kandidaten für "Promis unter Palmen" aufgetaucht - und die verspricht jede Menge nackte Haut und Skandale!