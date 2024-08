Patricia Blanco über Daniela Büchner: Jetzt eskaliert der Streit

"Zwei starke Frauen. Hätte ich richtig Bock drauf. Wow", sagt Patricia in ihrer Instagram-Story und bezieht sich dabei auf Daniela. "Ich hätte richtig Bock, dir eine auf die Fresse zu hauen!" Zur Erinnerung: Schon in der Show "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" sind die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen gewesen.

Auch Yvonne Woelke macht Patricia richtig wütend. "Meine Aggressionen werden durch diese Frau wirklich sehr stark hochgekurbelt", gibt sie zu. "Diese Frau klaut irgendwelche Männer, diese Frau mischt sich in alles ein, die macht Intrigen und denkt, sie kommt damit weiter. Frau Pfannkuchen-Gesicht, dir würde ich so gerne eine rein ...", poltert sie. "Du hast es gewagt, über mich zu reden, du hast es gewagt, dich einzumischen in meine Sphäre!"

Ob Patricia wohl wirklich mit einer ihrer verhassten Promi-Kolleginnen in den Ring steigen wird? Normalerweise scheuen Daniela und Yvonne beide nicht davor zurück, sich zu wehren, wenn sie in die Ecke gedrängt werden. Bleibt abzuwarten, ob sie auch die Boxhandschuhe anziehen würden, um das Thema für immer aus der Welt zu schaffen ...

Zumindest im Netz hat Yvonne sich schon gegen Patricias Attacke gewehrt: "Ich lache mich kaputt. Bitte nutze deine Zeit, um einen reichen Mann zu finden, der dich aushält! Alleine schaffst du es ja nicht!" Autsch ...