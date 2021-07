Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Figur-Zoff! Die Lage eskaliert am Frühstückstisch

Nach ihrer Magenband-OP hat Patricia Blanco viel Gewicht verloren und sich neu erfunden. Mittlerweile fühlt sie sich in ihrem Körper aber einfach nicht mehr richtig wohl, denn sie hat in den letzten Monaten ein bisschen zugenommen. Deshalb will sie etwas ändern! Auch ihr Schatzi Andreas Ellermann hat sich vorgenommen, ein wenig abzuspecken und fitter zu werden. Dabei lässt sich das Traumpaar von den Sat.1-Kameras begleiten. Doch schon am Frühstückstisch kracht es gewaltig!