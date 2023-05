Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Wie Naddel ihre Liebe zerstörte

"Wir haben uns getrennt und sind zu der Auffassung gekommen, dass jeder alleine leben sollte. Wir sind im Guten und friedlich auseinandergegangen. Die Beziehung ist von meiner Seite beendet und es gibt kein Zurück.", erklärt der Entertainer weiter. Doch was hat Dieter-Bohlen-Ex Nadja Abd el Farrag mit der ganzen Sache zutun?

Die Beziehung soll nur rein platonisch sein, wie Andreas weiter erzählt: "Wir sind freundschaftlich verbunden und ich unterstütze sie in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Ich habe zurzeit keine Partnerin an meiner Seite und habe sie deshalb gefragt, ob sie mitkommt." Und das hat Naddel besonders gefreut: "Ich habe mich total gefreut, nach so langer Zeit endlich mal wieder ein öffentlicher Auftritt.", gibt sie zu.

Doch Patricia sah diese "Beziehung" alles andere als locker: So soll die 51-Jährige immer wieder eifersüchtig auf Naddel gewesen sein, was für ihren Ex-Verlobten ein Grund für das Beziehungs-Aus war. Patricia äußerte sich dazu bislang noch nicht.

