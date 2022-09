Patrick Romer & Antonia Hemmer: Baby-Glück nach dem "Sommerhaus der Stars"

Sollten die beiden das "Sommerhaus der Stars" gewinnen, würde sie das Geld auch genau dafür nutzen. "Wir wollen ja zusammenziehen und suchen immer mal wieder nach möglichen Wohnungen. Vielleicht würden wir das Geld dafür nutzen." Doch festlegen wollen sie sich erst, wenn sie das Geld auch wirklich haben. Eine große Chance rechnen sie sich trotzdem ein. "Wir sind tough und stark, was Spiele angeht. Wir sind sozial kompatibel und kommen eigentlich immer nahezu mit allen aus. Wir halten immer zusammen und ergänzen einander gut", so Patrick auf die Frage, wieso sie denken, dass sie gewinnen könnten. Ob sich diese Eigenschaften am Ende wirklich auszahlen? Man darf gespannt sein...

