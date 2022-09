"Sommerhaus der Stars" 2022: Das sind die Gewinner!

Wir haben exklusiv mit Patrick Romer und Antonia Hemmer gesprochen und sie gefragt, warum sie glauben, weshalb sie das "Sommerhaus der Stars" 2022 gewinnen können (oder bereits gewonnen haben?): "Wir sind tough und stark, was Spiele angeht. Wir sind sozial kompatibel und kommen eigentlich immer nahezu mit allen aus. Wir halten immer zusammen und ergänzen einander gut."

Und genau so sieht es auch ein Mitarbeiter in der Produktion der Show. Er verriet gegenüber "Bild": "Den beiden hat man angemerkt, dass sie ein echtes Paar sind und bereits seit längerer Zeit zusammenleben. Sie waren ein echtes Team." Und Teamgeist braucht man bei diesem Show-Format! Nicht nur müssen die Promi-Paare in Spielen gegeneinander antreten, sondern sie müssen auch dem ständigen Druck, den emotionalen Schlammschlachten und den Zofferein der anderen Mitbewohner trotzen. Eine Hürde, die gemeinsam in einer starken Beziehung viel besser zu meistern ist als in einer gefakten Bindung...