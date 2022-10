Patrick Romer & Antonia Hemmer: Krass! Damit hätte wohl niemand gerechnet

In ihren Instagram-Storys teilten sowohl Patrick als auch Antonia überglücklich die Neuigkeiten mit ihren Fans. In einem Tonstudio in Berlin arbeitet das Paar bereits fleißig an ihrem neuen musikalischen Projekt: "Wir haben so coole neue Songs. Das Album wird mega", erzählt Patrick.

Einen Plattenvertrag haben die "Sommerhaus der Stars"-Gewinner wohl bereits unterschrieben. Wann das Paar ihr Album releasen wird, steht bisher allerdings noch nicht fest.

