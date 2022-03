Paul Herman: Der Schauspieler ist tot

Paul Herman ist im Alter von 76 Jahren verstorben. In der Serie "The Sopranos" war der Schauspieler in der Rolle des Peter Gaeta zu sehen und erlangte si große Bekanntheit. Zudem wirkte er auch in Produktionen wie "Good Fellas" oder "Casino" mit. Zuletzt war in den Filmen "Silver Linings" (2012) sowie "American Hustle" (2013) mit.