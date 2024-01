Paul Janke: Jetzt rechnet er mit den Ex-Kandidatinnen ab

Von der Automobilkauffrau über die Content Creatorin und dem Model bis hin zur Lehrerin ist auch in der 14. Staffel der RTL-Show alles vertreten. Was beim Blick auf die Kandidatinnen in diesem Jahr sofort auffällt: Viele von ihnen sind sehr natürlich. Das ist auch Paul Janke nicht entgangen. "Finde ich gut", lobt er die Auswahl in einem Youtube-Video.

Während die Natürlichkeit Anklang findet, hat er aber auch Kritikpunkte. Vor allem die Aussagen von Content Creatorin Rebecca (27) findet er grenzwertig. "Ich mag an mir am liebsten mein Gesicht, meinen Körper und meinen Charakter", verkündet sie nämlich vor der Show. Ein No-Go für Paul. "Wäre für mich schon so 'ne Aussage, wo ich sage: Lass stecken!", meint er. "Ich liebe mein Gesicht, meinen Körper, meinen Charakter – sag doch einfach, du findest dich selbst geil. Finde ich, macht jemanden unsympathisch", teilt er gegen die Kandidatin aus.