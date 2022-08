Paul Janke: "Neue Freundin!" Er packt aus

Bei den weiblichen Fans kommen Pauls Arme jedenfalls super an. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Mit 40 fitter als andere Mid-20er", "Schaut euch diese Maschine an" und "Hat schon was von Hulk!" Tja, Paul weiß eben, wie er die Frauenherzen höher schlagen lässt!

Erinnert ihr euch noch an die "Bachelor"-Gewinnerinnen der letzten Staffeln? Im Video seht ihr alle auf einen Blick: