Paul Janke: Plötzliches Geständnis! Rückkehr zu "Bachelor in Paradise" in Gefahr?

Die elfte Staffel der "Bachelorette" nähert sich ihrem Abschluss, und nächste Woche steht das große Finale an, in dem Stella Stegmann dem glücklichen Gewinner ihre letzte Rose überreichen wird. Normalerweise können Fans des Bachelor-Kosmos kurz darauf nahtlos zum beliebten Spin-off "Bachelor in Paradise" mit Zuschauerliebling Paul Janke übergehen. Doch in diesem Jahr könnte alles anders kommen …