"Die Bachelorette": Kandidat fassungslos! Bittere Tränen bei Stella Stegmann

Die Entscheidung fiel ihr sichtlich schwer, doch schließlich überreichte sie die Rose an Markus. Für Max bedeutete dies das vorzeitige Aus! Er musste sofort abreisen, bekam keine weitere Chance in der Nacht der Rosen. Völlig perplex reagierte er ehrlich und ungefiltert auf die Abfuhr der Bachelorette: "Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man anhand von sowas eine Entscheidung fällt", äußerte der 33-Jährige fassungslos.

Stella selbst war von seiner Reaktion so überrumpelt, dass sie in Tränen ausbrach. "Ich kann seine Reaktion ja auch voll verstehen. Ich stand echt gerade da und wusste nicht, was ich machen soll", erklärte sie später. Zurück in der Villa packte Max sofort seine Koffer. Auch bei den anderen Kandidaten herrschte großes Erstaunen, da sie Max bereits als einen der Top-Favoriten auf den Sieg gesehen hatten. Die Spannung steigt, denn langsam wird allen klar: Nur eine Person wird die letzte Rose von Stella erhalten – egal, ob Mann oder Frau.

Was aus den Gewinner-Paaren von "Die Bachelorette" wurde, erfahrt ihr im Video: