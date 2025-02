Paul Janke: Überraschender Liebes-Fauxpas – Warum diese Blondine keine Rose bekam

Üblicherweise wird Paul mit seinem Markenzeichen, der Rose, in Verbindung gebracht. Doch bei diesem Date tauchte er ausnahmsweise ohne sie auf. Warum? "Wenn sie mich jetzt nicht kennt und dann stehe ich da mit einer Rose, die ist ja schon irgendwie eine Blume der Liebe. Insofern hätte ich es in dem Moment vielleicht ein bisschen too much gefunden", klärt Paul das Publikum auf. Trotz einer angenehmen Unterhaltung und beidseitiger Sympathien fehlte seinerseits am Ende der entscheidende Funke. Paul entschied sich gegen ein weiteres Treffen, was Christina jedoch mit Fassung nahm. Sie hätte sich zwar eine Fortsetzung des Abends vorstellen können, respektierte aber seine Entscheidung.