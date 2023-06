Paxton Whitehead: Der "Friends"-Schauspieler ist tot

Whitehead erblickte im Oktober 1937 in East Malling and Larkfield in der Grafschaft Kent das Licht der Welt. Schon in jungen Jahren interessierte er sich für die Schauspielerei und startete seine Karriere am Theater. Später reiste er in die USA und gab dort sein Broadway-Debüt.

Doch der Schauspieler war auch im TV zu sehen, beispielsweise beim "A-Team", "Magnum", "Desperate Housewives" und "Law and Order". In der Kult-Serie "Friends" spielte er Mr. Waltham, den Chef von Hauptfigur Rachel.

Er hinterlässt seine Ehefrau Katherine Jane Robertson und seine beiden Kinder Charles und Sarah.