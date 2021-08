Payton Ramolla: Bittere Blamage für die "Promi Big Brother"-Kandidatin

Die Influencerin ist auch Teil der Joyn-Serie "Das Internat". Im Frühjahr 2021 sorgt sie für Schlagzeilen, da sie in der Show "Pocher vs. Influencer“ den Virologen Christian Drosten nicht erkennt. Das war eine bittere Blamage für die Blondine! Doch wie geht sie heute damit um? "Ich fand’s peinlich, weil ich das in der aktuellen Zeit hätte wissen müssen. Meine Mama hat mir danach ein schlechtes Gewissen gemacht – aber gut, in dem Moment war es eben so", verriet Payton Ramolla in einem Interview mit SAT.1.