Seit Wochen brodelt die Kandidaten-Gerüchteküche, denn bereits am 6. August 2021 geht „Promi Big Brother“ zum neunten Mal auf Sendung. Die Show wird täglich wechselnd in der Primetime um 20:15 Uhr oder um 22:15 Uhr auf Sat.1 gesendet. Während die möglichen Kandidaten noch heiß diskutiert werden, stehen die Moderatoren schon lange fest. Frühstücksfernsehen-Star Jochen Schropp, der zuletzt endlich seinen Partner zeigte, begleitet das populäre Promi-Format bereits seit der zweiten Staffel. Auch in diesem Jahr ist er wieder dabei! Seine humorvolle Kollegin Marlene Lufen ist zwar erst seit 2018 an Bord, doch nicht minder beliebt bei den Zuschauern.