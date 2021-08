PBB-Eklat: Heftige Attacke! Insiderin packt über Melanie Müller und Daniela Büchner aus

Besonders an Melanie Müller und Daniela Büchner lässt sie kein gutes Haar. "Bei Melanie Müller und Danni Büchner scheint mir das ein Konzept zu sein, um in solchen Shows weit zu kommen. Die sind ja Profis in der Selbstdarstellung. Ein bisschen Selbstdarsteller ist jeder im Showgeschäft, aber es muss nicht gleich die Drama-Queen sein", so die ehemalige ZDF-Lottofee. Damit spielt sie auf den Streit zwischen Melanie Müller und Rafi Rachek sowie Daniela Büchner mit Ina Aogo an. Heike Maurer selbst konnte das nicht nachvollziehen...

Was die größten Skandale von Melanie Müller waren, erfahrt ihr hier im Video: