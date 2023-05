Peggy Jerofke: Liebescomeback mit Ex Steff? Jetzt kommt alles raus!

In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" begleitet Steff seine Ex für die Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" nach Thailand. Im Anschluss verbringen die beiden mit der kleinen Josephine einen Familienurlaub. "Bastelt in Thailand ein Paar gerade an seinem Liebescomeback?", heißt es in der Programmvorschau. Die Antwort auf die Frage beantwortete Steff kürzlich selbst. "Nein, wir sind nicht wieder zusammen und es ist keine Verarschung!!! Sondern nur ein Paar, welches sich toll versteht und als Familie einen schönen Urlaub genießen will", stellte er via Instagram klar. Doch wer weiß, vielleicht ändern sie ihre Meinung ja doch nochmal...

