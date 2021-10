Peggy Jerofke & Steff Jerkel: Trennung nach dem "Sommerhaus"?

In der Vorschau zur dritten Folge zweifelt Steff plötzlich an seiner Beziehung. "Ihr habt mich gestern nachdenklich gemacht, ob ich mich trennen sollte", offenbart er im Gespräch mit seinen Mitbewohnern Samira und Yasin Cilingir. Peggy ist auf 180. "Will der mich jetzt verarschen?", schimpft die 44-Jährige in dem kurzen Clip. Was vorgefallen ist? Und ob sich die Wogen wieder glätten werden? Das erfahrt ihr Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTL...

