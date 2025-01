Peter Klein: Endgültig vorbei! "Habe beschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen"

In seiner Instagram-Story nimmt Peter jetzt Stellung zu der Kritik, die ihn in den vergangenen Wochen erreicht hat: "In den letzten Tagen habe ich mir Zeit genommen, die Kommentare und Meinungen über mich zu sichten, die mich erreicht haben. Es hat mich erschüttert, wie oft dabei mein Aussehen und mein Alter ins Lächerliche gezogen wurden. Solche Angriffe sind nicht nur beschämend, sondern auch verletzend", stellt Peter klar.

Er möchte seinen Followern deutlich machen, dass Worte "Macht" haben. "Und die Art, wie wir sie nutzen, sagt viel über uns als Menschen aus." Weiter erklärt er, dass er die Dinge, "die juristisch relevant sind", an seinen Anwalt weitergeben wird und sich von jetzt an lieber auf das Positive konzentrieren will. Er bedankt sich bei seinen Fans und allen, die ihn in den letzten zwei Jahren unterstützt haben: "Eure Unterstützung war oft mein Halt in einer Zeit, die sich wie ein Strudel aus Lügen, Vorwürfen, Unsicherheiten und – ja, machen wir uns nichts vor – Ohnmacht angefühlt hat."