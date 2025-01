Peter Klein: Überraschende Reaktion auf die Fake-Beziehung mit Yvonne Woelke

Für diese Vorwürfe zeigt Peter Klein kein Verständnis. In einer Instagram-Story schreibt er: "Was für eine Doppelmoral in dieser Branche, aber auch in den sozialen Medien herrscht, sieht man daran, dass jeder über Yvonne und mich urteilen darf, uns als Fake bezeichnen und als Fremdgänger abstempeln darf. Aber wenn wir uns dagegen wehren, heißt es direkt, wir hätten kein anderes Thema. Habt ihr schon einmal gesehen oder gehört, dass wir über andere Menschen urteilen, bevor sie angefangen hatten, über uns zu hetzen oder zu urteilen?"