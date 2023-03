Peter Klein: Endlich! Er feiert sein neues Glück

Lange behauptete Peter, dass nichts zwischen ihm und Yvonne Woelke lief. Es folgte die Kehrtwende auf Instagram - zumindest gefühlsmäßig: "Ich habe halt für mich gemerkt, dass ich mich immer weiter von meiner Frau entferne", erklärt er und fügt hinzu: "Letztendlich habe immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt. Ich habe mich verliebt." Die beiden waren als Begleiter von "Dschungelcamp"-Kandidaten in Australien, kamen sich im Hotel näher.

Seine Noch-Ehefrau Iris, die Mama von Daniela Katzenberger, macht daraufhin kurzen Prozess – und zieht aus. Sie kündigt sogar auf Instagram an, ihr Konto zu sperren. Doch Peter war wohl schneller...

Dass er noch eine Finanzspritze brauchte, liegt wohl auch an seinen Zukunftsplänen: Er will an seiner Karriere als Kneipensänger arbeiten, um damit sein Geld zu verdienen – aber er vertraut seinen gesanglichen Fähigkeiten wohl selbst nicht so ganz!

Auch interessant

Die ganze Wahrheit über das Fremdgeh-Drama von Peter Klein und Yvonne Woelke gibt es im VIDEO: