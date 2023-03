Peter Klein: Jetzt bricht er sein Schweigen!

Funkstille herrscht bei Iris und Peter trotz aller Vorkommnisse nicht. "Es gab mehrere Gespräche. Es besteht auch immer noch Kontakt", berichtet er im Interview mit RTL. Die Situation würde ihn aber nach wie vor sehr belasten. Öffentlich schmutzige Wäsche waschen will er deswegen aber nicht. "Da muss man sich letztendlich wehren. Aber will man das unbedingt? Ne, will man nicht! Man will diesen Stress gar nicht haben. Lieber ein bisschen ruhiger sein und das Ganze aussitzen. Irgendwann wird es gut." Wie das Verhältnis momentan zu Yvonne Woelke ist? Darüber hüllt sich der angehende Kneipensänger in Schweigen...

