Peter Klein: Pikante Bett-Beichte! "Mit meinen Fingern kann ich umgehen"

Yvonne Woelke (46), die Frau an Peters Seite, geht es im Schlafzimmer auch gern ein wenig ruhiger an. Bei der Premiere der RTL-Show "Stranger Sins" verrät sie vor einiger Zeit: "Ich mag es echt ganz normal mit Körper, kein Dildo, kein Analplug, kein gar nix. Also super langweilig. Vielleicht sollte ich mir da auch mal Gedanken machen und mein Sexleben auffrischen", so die Reality-TV-Darstellerin.

Ihre einzige Anforderung: "Er muss halt wissen, was er mit den Fingern macht". Na, dann ist ja alles geklärt ...