Yvonne Woelke: Mit 46! Sie spricht über Nachwuchs mit Peter Klein

Bei Instagram hat die Blondine kürzlich eine Frage-Antwort-Runde gestartet. Dort hat sie aus dem Nähkästchen geplaudert und beispielsweise verraten, dass sie gerne ins Dschungelcamp und ins "Sommerhaus der Stars" ziehen würde! Aber damit nicht genug: Auch Privates hat sie verraten.

Ein Fan wollte wissen, ob sie sich mit Peter ein Kind vorstellen könnte. Ihre Antwort: "Ein Kind ist doch was Schönes." Ob die beiden also an Nachwuchs arbeiten? Oder ob sie mit dieser Nachricht nur für Gesprächsstoff sorgen will? Fakt ist: Yvonne ist 46 Jahre alt, was es sicherlich nicht einfach machen könnte. Aber sie wäre nicht die Erste, die spät Mama geworden ist!

Man darf also gespannt sein, womit uns die beiden wohl noch so überraschen ...

Peter Klein: Scheidung & ein Baby! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: