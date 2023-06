Peter Klein & Yvonne Woelke: Alles aus - Die Gefühle sind wie weggeblasen

Huch, was ist denn plötzlich bei Peter Klein und Yvonne Woelke los? Am Rande der Dreharbeiten vom "Dschungelcamp" haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht. So viel, dass Iris Klein eine Affäre dahinter vermutet und die Beziehung zu ihrem Mann prompt beendet hat. Während Peter seine Gefühle für Yvonne zunächst geleugnet hat, musste er irgendwann dann doch zugeben, dass er sie wirklich ins Herz geschlossen hat. Es wurde sogar gemunkelt, dass die beiden heiraten wollen! Doch daraus scheint nun nichts mehr zu werden...