Peter Klein & Yvonne Woelke: Jetzt kommt ALLES raus!

Es kehrt einfach keine Ruhe bei den Kleins und Yvonne Woelke ein! Nachdem Peter und Yvonne angeblich eine Affäre in Australien hatten. überschlugen sich die Ereignisse. Es tauchten Kuschelbilder am Flughafen auf, woraufhin seine Frau Iris ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Wenig später durfte sie zwar wieder nach Hause, doch der Zoff hörte noch lange nicht auf. Täglich griffen sich die beiden Frauen via Instagram ein. Nur einer schwieg: Peter. Doch jetzt rückte er endlich mit der ganzen Wahrheit raus...