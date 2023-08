Peter Klein & Yvonne Woelke: Liebes-Outing! "Mein Herz gehört ihr"

In der neuen Folge, die schon jetzt bei RTL+ abrufbar ist, geht es in die finale Runde. Die Paare müssen einen Extraraum und den Flur fertig stellen. Peter und Yvonne geben alles, um am Ende die Nase vorne zu haben. Doch trotz aller Arbeit kommt die Romantik nicht zu kurz. In einer ruhigen Minute schenkt Peter Yvonne ein Armband als Dankeschön für die gemeinsame Zeit. "Wer hätte gedacht, dass wir gemeinsam soweit kommen und, dass wir zusammen im Finale stehen, ohne uns zu zerfleischen. Eher das Gegenteil. Wir haben uns viel intensiver kennengelernt als vorher und wissen jetzt, wie der anderer tickt. Deshalb dachte ich, ich gebe ihr mal eine Kleinigkeit, dass sie auch sieht, was sie mir bedeutet", schwärmt Peter.