Peter Klein & Yvonne Woelke: Sie wohnen schon zusammen!

Gerade erst wurden Peter und Yvonne gemeinsam in einem Baumarkt erwischt. Der Grund? Eine gemeinsame TV-Show, in der sie eine Wohnung renovieren. Sie treten gleich gegen mehrere Promi-Paare an. Wer die Wohnung am Ende am schönsten gestaltet hat, gewinnt die Show. Die "BILD"-Zeitung hat herausgefunden, wo die Dreharbeiten stattfinden: In einem Mehrfamilienhaus in einer kleinen Siedlung in Nordrhein-Westfalen. Die Promi-Kandidaten dürfen während des Drehs aber nicht in einem Hotel übernachten, sondern wohnen in den Wohnungen. Heißt: Peter und Yvonne leben derzeit zusammen.